En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,92 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,37 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,050851 -2,92 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,200799 -2,37 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040154 -2,19 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038134 -2,17 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,074810 -2,16 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032368 -2,16 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019178 -2,12 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 16,213959 -2,11 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,453267 -2,10 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,004964 -2,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)