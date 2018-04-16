En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,99 ile "Garanti Portföy Yab. (Glş. Olan Ülk.) His. BYF" ve yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021096 -2,36 Garanti Portföy Yab. (Glş. Olan Ülk.) His. BYF 0,019138 -1,99 Ak Portföy Altın Fonu 0,041565 -1,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,044121 -1,91 İş Portföy Altın Fonu 0,020239 -1,90 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012861 -1,90 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015465 -1,88 HSBC Portföy Altın Fonu 1,595281 -1,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,022803 -1,86 ING Portföy Altın Fonu 0,020250 -1,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)