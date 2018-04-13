En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,25 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,73 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,65 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 14,465569 -3,25 Finans Portföy Altın BYF 16,041206 -2,73 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 162,369492 -2,65 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 397,299832 -1,32 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018157 -1,22 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013375 -0,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026328 -0,78 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017897 -0,60 Fiba Portföy Altın Fonu 0,015715 -0,54 Ak Portföy Altın Fonu 0,042382 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)