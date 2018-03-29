En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,02 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,00 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,056977 -2,33 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,034387 -2,02 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019920 -2,00 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,121679 -1,94 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,971086 -1,94 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,462078 -1,75 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020995 -1,74 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031711 -1,73 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,142238 -1,60 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024717 -1,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)