En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,53 ile " Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", yüzde 3,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 45,518522 -3,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024051 -3,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043109 -2,29 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,035096 -1,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020740 -1,33 Finans Portföy Gümüş BYF 14,099584 -1,30 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018580 -1,30 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,292929 -0,96 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,058337 -0,90 Şeker Port. Değ. Fon 0,026496 -0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)