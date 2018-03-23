En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,41 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,02 ile "Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024193 -3,41 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020504 -3,23 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018369 -3,02 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 46,420796 -2,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043159 -2,61 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,053548 -2,12 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,588027 -1,92 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 17,688724 -1,41 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,012442 -1,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,026389 -1,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)