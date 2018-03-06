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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,61 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,59 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,61 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,59 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,56 ile " Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Finans Portföy Gümüş BYF 13,428912 -0,61
Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031765 -0,59
Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015180 -0,56
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 271,927064 -0,50
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,428209 -0,49
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041393 -0,48
Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,064589 -0,47
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180336 -0,42
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,369637 -0,42
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030422 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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