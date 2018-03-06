En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,61 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,59 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,56 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,61 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,59 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,56 ile " Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,428912
|-0,61
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,031765
|-0,59
|Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon
|0,015180
|-0,56
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|271,927064
|-0,50
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,428209
|-0,49
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041393
|-0,48
|Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,064589
|-0,47
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180336
|-0,42
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|18,369637
|-0,42
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030422
|-0,34