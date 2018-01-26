En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,94 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,12 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" ve yüzde 1,09 ile "Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061524 -1,94 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039581 -1,12 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026867 -1,09 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,146605 -1,09 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025412 -1,09 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034755 -1,08 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,079115 -1,01 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,477901 -0,99 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,027986 -0,96 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051185 -0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)