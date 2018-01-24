En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,61 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,57 ile "Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 13,646358 -1,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033150 -0,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,347508 -0,57 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039509 -0,56 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,120986 -0,56 Teb Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,265575 -0,54 Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,557999 -0,54 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,011315 -0,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,025570 -0,51 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,006704 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)