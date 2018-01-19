En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,33 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,08 ile "Ak Portföy Asya Yab. His. Sen. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,33 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,08 ile "Ak Portföy Asya Yab. His. Sen. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|149,549528
|-1,37
|Finans Portföy Altın BYF
|14,768665
|-1,33
|Ak Portföy Asya Yab. His. Sen. Fonu
|0,021254
|-1,08
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|367,033677
|-1,06
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,024101
|-1,00
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,024623
|-0,99
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,856993
|-0,99
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,038739
|-0,99
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,041174
|-0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,022816
|-0,99