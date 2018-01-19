En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,33 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,08 ile "Ak Portföy Asya Yab. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Altın Katılım BYF 149,549528 -1,37 Finans Portföy Altın BYF 14,768665 -1,33 Ak Portföy Asya Yab. His. Sen. Fonu 0,021254 -1,08 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 367,033677 -1,06 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024101 -1,00 Şeker Port. Altın Fonu 0,024623 -0,99 Finans Portföy Gümüş BYF 13,856993 -0,99 Ak Portföy Altın Fonu 0,038739 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,041174 -0,99 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,022816 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)