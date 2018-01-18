En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,20 ile "Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,14 ile " Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,018928 -7,20 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 -1,14 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,686577 -0,95 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,055376 -0,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032943 -0,44 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,780251 -0,43 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,098445 -0,43 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,029633 -0,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,199436 -0,30 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,108304 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)