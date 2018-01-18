En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,20 ile "Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,14 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,20 ile "Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,14 ile " Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,95 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ata Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,018928
|-7,20
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018071
|-1,14
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,686577
|-0,95
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,055376
|-0,84
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,032943
|-0,44
|Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,780251
|-0,43
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,098445
|-0,43
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,029633
|-0,36
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,199436
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,108304
|-0,27