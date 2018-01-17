En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,19 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 13,902554 -1,75 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,702833 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031256 -0,77 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 150,551942 -0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018279 -0,70 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014986 -0,69 Finans Portföy Altın BYF 14,864291 -0,66 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,421385 -0,65 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040789 -0,56 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,063766 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)