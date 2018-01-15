En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile " İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,85 ile "İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,84 ile "Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,024533 -0,90 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039280 -0,85 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,544790 -0,84 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 365,402381 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013906 -0,79 Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,205389 -0,76 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,993571 -0,74 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,257285 -0,74 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018305 -0,73 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,993218 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)