En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,19 ile "Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F.", yüzde 0,18 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,15 ile "Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Alkhair Portföy Kira Sertifikası (SUKUK) Kat. F. 0,226204 -0,19 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 370,342254 -0,18 Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,208103 -0,15 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,036957 -0,09 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011789 -0,08 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,022396 -0,08 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,039751 -0,08 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,555061 -0,07 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,020368 -0,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,040778 -0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)