En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,68 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 0,58 ile "Halk Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,55 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,031056 -0,68 Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,279234 -0,58 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,799623 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 43,754420 -0,51 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,041453 -0,50 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,111628 -0,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,040808 -0,45 İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056231 -0,42 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,538355 -0,40 Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,447110 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)