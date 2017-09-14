En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,58 ile "HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,22 ile "Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,039625 -1,58 Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,289314 -1,22 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,987620 -1,05 Ata Portföy İkinci His. Sen. F(HSYF) 0,022314 -1,05 Ata Portföy Birinci His. Sen. F(HSYF) 0,129733 -1,04 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,007352 -1,02 Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) 0,065362 -1,02 İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Sen. Yoğun Fon) 56,060869 -1,01 Ak Portföy BIST 30 End. Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) 0,066038 -0,96 Azimut PYŞ Dördüncü Değişken Fon 0,014736 -0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)