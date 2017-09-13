En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 20,31 ile "Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon", yüzde 6,50 ile "Deniz Port. Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 3,23 ile "Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon 0,026186 -20,31 Deniz Port. Orta Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,018900 -6,50 Qinvest Portföy İkinci Değişken Fonu 0,011593 -3,23 İş Portföy Karma Fon 6,324115 -2,64 Qinvest Portföy Değişken Fon 0,035720 -2,21 İş Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fon 0,017410 -1,64 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041557 -1,64 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,016174 -1,61 Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 1,231087 -1,51 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,026953 -1,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)