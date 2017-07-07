En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 "Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF", "Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,38 ile "Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,014976 -0,62 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021139 -0,62 Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,019507 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,067947 -0,37 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,014641 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055581 -0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,043952 -0,28 Vakıf Em. Esnek EYF 0,045773 -0,27 Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF 0,016895 -0,27 Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 0,014308 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)