En fazla kaybettiren BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,43 ile "MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,43 ile "MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042660-0,49
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036332-0,45
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025220-0,43
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,046015-0,37
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,020880-0,36
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020222-0,34
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021002-0,33
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020326-0,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,072625-0,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020458-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title