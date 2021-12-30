En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,43 ile "MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" ve yüzde 0,43 ile "MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042660
|-0,49
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036332
|-0,45
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025220
|-0,43
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,046015
|-0,37
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,020880
|-0,36
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020222
|-0,34
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021002
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020326
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072625
|-0,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020458
|-0,28
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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