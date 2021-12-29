BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıGaranti Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,087415-0,55
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057094-0,45
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,036496-0,43
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027480-0,42
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,046188-0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,012743-0,51
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,012427-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,012080-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,131463-3,04
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,133592-3,02
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,092300-2,74
Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF0,035139-2,74
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,136225-2,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,021992-2,28
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,111200-2,12
Türkiye Hay. ve Em. HEM Dinamik Değişken EYF0,031840-2,07
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,093149-2,06
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,038460-1,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,087475-1,91
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,061124-1,88
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,047265-1,66
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,032728-1,59
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,045712-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,079719-0,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,083696-0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,082606-0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,030159-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,083844-0,01
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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