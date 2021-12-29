BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıGaranti Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,087415
|-0,55
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057094
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036496
|-0,43
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,027480
|-0,42
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,046188
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012743
|-0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012427
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012080
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,131463
|-3,04
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,133592
|-3,02
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,092300
|-2,74
|Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF
|0,035139
|-2,74
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,136225
|-2,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,021992
|-2,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,111200
|-2,12
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Dinamik Değişken EYF
|0,031840
|-2,07
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,093149
|-2,06
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,038460
|-1,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,087475
|-1,91
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061124
|-1,88
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,047265
|-1,66
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032728
|-1,59
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,045712
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079719
|-0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083696
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082606
|-0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030159
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083844
|-0,01
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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