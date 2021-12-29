BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,087415 -0,55 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057094 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036496 -0,43 Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,027480 -0,42 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,046188 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012743 -0,51 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012427 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012080 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,131463 -3,04 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,133592 -3,02 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,092300 -2,74 Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF 0,035139 -2,74 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,136225 -2,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,021992 -2,28 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,111200 -2,12 Türkiye Hay. ve Em. HEM Dinamik Değişken EYF 0,031840 -2,07 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF 0,093149 -2,06 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,038460 -1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,087475 -1,91 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,061124 -1,88 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,047265 -1,66 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,032728 -1,59 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,045712 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079719 -0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083696 -0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082606 -0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030159 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083844 -0,01 Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi