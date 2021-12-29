BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,142766 4,83 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,203492 4,00 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,213059 3,92 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,148805 3,89 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,204245 3,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,084116 4,24 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,029460 1,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026626 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,081778 2,47 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013720 1,46 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,043020 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,217784 3,95 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,052593 3,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,115057 3,00 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,178454 2,92 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,108910 2,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013306 4,69 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,043729 3,49 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,032732 0,18 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,026533 0,18 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022364 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,024635 6,13 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,067963 4,80 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,074209 4,69 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,076890 4,66 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,070869 4,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,076206 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027454 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,084931 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078875 0,01 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,088434 0,01 Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi