BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıBNP Paribas Cardif Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,142766
|4,83
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,203492
|4,00
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,213059
|3,92
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,148805
|3,89
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,204245
|3,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,084116
|4,24
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,029460
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026626
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,081778
|2,47
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013720
|1,46
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,043020
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,217784
|3,95
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,052593
|3,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,115057
|3,00
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,178454
|2,92
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,108910
|2,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013306
|4,69
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,043729
|3,49
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,032732
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,026533
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022364
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,024635
|6,13
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,067963
|4,80
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,074209
|4,69
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,076890
|4,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,070869
|4,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076206
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027454
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,084931
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078875
|0,01
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,088434
|0,01
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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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