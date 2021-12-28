BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,195673 -2,99 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,125953 -2,95 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,205029 -2,94 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,196613 -2,93 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,143232 -2,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,080697 -2,39 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026265 -1,34 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,029027 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,042818 -1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,079803 -1,13 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014103 -0,87 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,013523 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,081682 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,209500 -3,11 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,050776 -2,28 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,105874 -2,14 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,173388 -2,09 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,025918 -2,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,042256 -2,59 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,012710 -2,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,033839 -0,53 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,039567 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024081 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,023212 -4,76 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,064849 -3,65 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,073464 -3,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,070883 -3,14 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,067757 -3,07 Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Altının gram fiyatı 690 lira seviyesinden işlem görüyor Altın haftaya 23 lira birden yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi