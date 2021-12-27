BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıTürkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,046354-0,86Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,046354-0,86
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,054085-0,49
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021024-0,46
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,072965-0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,082789-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,012657-1,56
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,012351-1,36
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,012049-0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,020513-0,30
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019528-0,25
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029172-0,24
Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF0,019973-0,23
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020542-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,013007-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek

Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title