BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıTürkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,046354-0,86Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,046354
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,054085
|-0,49
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021024
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072965
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,082789
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012657
|-1,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012351
|-1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012049
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,020513
|-0,30
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019528
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029172
|-0,24
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF
|0,019973
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020542
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013007
|-0,51
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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