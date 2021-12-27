Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,046354 -0,86 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,054085 -0,49 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021024 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,072965 -0,30 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,082789 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012657 -1,56 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012351 -1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012049 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,020513 -0,30 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019528 -0,25 Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,029172 -0,24 Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF 0,019973 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020542 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013007 -0,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi