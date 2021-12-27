BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,149412 3,16 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,078570 3,15 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,072807 3,12 Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF 0,077663 2,86 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,211250 2,78 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,082673 2,31 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,029390 2,04 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026622 1,96 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,077437 5,10 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,124587 5,07 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,236974 5,06 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,208031 5,04 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,081974 4,96 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,022554 4,26 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,039111 3,73 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,113944 3,33 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,044634 3,12 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF 0,107525 3,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,033010 4,78 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,047654 4,75 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,062106 4,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,088718 3,72 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,038176 2,85 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,024373 2,92 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,067307 2,88 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022469 2,50 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,075975 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,071065 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,088369 0,13 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079723 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083688 0,12 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027440 0,12 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,083691 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi