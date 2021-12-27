BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıTürkiye Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1494123,16
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0785703,15
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0728073,12
Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF0,0776632,86
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,2112502,78
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0826732,31
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0293902,04
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0266221,96
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0774375,10
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1245875,07
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2369745,06
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2080315,04
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0819744,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0225544,26
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0391113,73
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,1139443,33
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0446343,12
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF0,1075253,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0330104,78
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0476544,75
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0621064,02
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0887183,72
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0381762,85
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0243732,92
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0673072,88
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0224692,50
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0759752,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0710652,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0883690,13
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0797230,13
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0836880,12
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0274400,12
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0836910,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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