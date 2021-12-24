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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 7,81 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 7,57 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve yüzde 7,23 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 7,81 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 7,57 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve yüzde 7,23 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,065420-7,81
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,076174-7,57
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,068766-7,23
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,071699-7,22
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,080808-7,19
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,069592-7,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,071259-7,16
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,021922-7,16
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,074955-7,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,044169-7,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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