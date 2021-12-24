Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0430700,41Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0731870,41Türkiye Hay. ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043070
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073187
|0,41
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021121
|0,38
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,046758
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025419
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,078102
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,043498
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,045320
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030229
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020465
|0,67
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,025688
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,020502
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019791
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,059706
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,085532
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021865
|0,21
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024188
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,027034
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079617
|0,16
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083585
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082493
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083732
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030122
|0,10
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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