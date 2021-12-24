Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043070 0,41 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,073187 0,41 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021121 0,38 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,046758 0,36 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025419 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,078102 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,043498 0,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,045320 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,030229 1,00 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020465 0,67 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,025688 0,66 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,020502 0,65 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019791 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,059706 0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,085532 0,24 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021865 0,21 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024188 0,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,027034 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079617 0,16 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083585 0,12 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082493 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083732 0,10 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030122 0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi