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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0430700,41Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0731870,41Türkiye Hay. ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0430700,41
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0731870,41
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,0211210,38
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0467580,36
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0254190,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0781020,15
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0434980,14
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0453200,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0302291,00
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0204650,67
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0256880,66
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,0205020,65
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0197910,64
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0597060,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0855320,24
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0218650,21
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0241880,13
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0270340,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0796170,16
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0835850,12
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0824930,11
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0837320,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0301220,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 681 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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