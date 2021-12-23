En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 10,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 6,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 6,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: