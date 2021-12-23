En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 10,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 6,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 6,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 10,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 6,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 6,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013153
|-10,72
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012671
|-6,71
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,077985
|-6,16
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,045258
|-5,94
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,032003
|-5,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080015
|-5,34
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,087132
|-5,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,085325
|-5,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,083363
|-5,16
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,047246
|-5,03
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500