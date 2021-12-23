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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 10,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 6,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 6,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 10,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 6,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF" ve yüzde 6,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,013153-10,72
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,012671-6,71
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,077985-6,16
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,045258-5,94
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,032003-5,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,080015-5,34
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,087132-5,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,085325-5,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,083363-5,16
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,047246-5,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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