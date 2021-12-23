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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0309660,05Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0309660,05
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0280130,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0282660,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0293700,26
Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF0,0352370,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0147550,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0834850,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0760260,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0824050,03
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0794920,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0273980,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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