BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0309660,05Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030966
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,028013
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028266
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029370
|0,26
|Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF
|0,035237
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014755
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083485
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076026
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082405
|0,03
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079492
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027398
|0,02
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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