Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,030966 0,05 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,028013 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028266 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,029370 0,26 Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF 0,035237 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014755 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083485 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,076026 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082405 0,03 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079492 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027398 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi