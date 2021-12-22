En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 26,86 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 26,85 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 26,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: