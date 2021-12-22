En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 26,86 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 26,85 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 26,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 26,86 ile "Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 26,85 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 26,80 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,083625
|-26,86
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,026376
|-26,85
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,141868
|-26,80
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,152234
|-26,66
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,080237
|-26,61
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,078275
|-26,61
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,076614
|-26,51
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,073327
|-26,37
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,048841
|-26,23
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,079125
|-26,09
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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