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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0475310,85Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0475310,85
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0366470,65
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0345780,52
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0732620,47
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,0211950,43
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0127301,04
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0135830,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0292940,66
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0208610,42
Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF0,0203280,39
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0300340,09
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0928710,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0836650,04
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0794740,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0834450,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0787370,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0300960,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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