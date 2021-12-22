BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0475310,85Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047531
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036647
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034578
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,073262
|0,47
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021195
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012730
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,013583
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029294
|0,66
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,020861
|0,42
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Temkinli Değişken EYF
|0,020328
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030034
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,092871
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083665
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079474
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083445
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078737
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030096
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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