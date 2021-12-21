BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,107980 4,86 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,029848 4,38 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,138195 4,33 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,259561 4,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,193810 4,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,117344 4,34 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,033379 3,11 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,035540 2,32 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,014962 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,110488 5,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,052789 2,09 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,017156 1,45 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,016248 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,069189 4,36 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,145610 3,87 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,242740 3,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,397658 3,72 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,149020 3,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,019035 7,60 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,061513 5,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,035659 1,44 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,034801 0,75 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,044280 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,114342 7,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,107060 7,33 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,109337 7,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,099589 7,16 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,108018 7,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033282 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078707 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083413 0,04 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079443 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082359 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi