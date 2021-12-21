BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,1079804,86Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,1079804,86
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0298484,38
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1381954,33
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2595614,32
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1938104,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,1173444,34
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0333793,11
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0355402,32
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0149620,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,1104885,18
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0527892,09
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0171561,45
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0162480,69
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0691894,36
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1456103,87
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,2427403,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3976583,72
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1490203,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0190357,60
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0615135,79
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0356591,44
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0348010,75
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0442800,66
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,1143427,50
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,1070607,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1093377,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0995897,16
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,1080187,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0332820,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0787070,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0834130,04
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0794430,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0823590,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı: İkisini de indireceğiz

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title