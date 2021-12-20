Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,028127 -1,17 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036760 -0,72 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021265 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,073549 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078408 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,153109 -8,50 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,101741 -8,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,049645 -8,28 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,084285 -8,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063606 -7,89 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,024539 -6,52 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,042897 -6,07 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,124337 -5,98 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,037095 -5,21 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,070419 -5,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067927 -7,09 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,036082 -6,68 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,052166 -6,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,098368 -6,61 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,048909 -3,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi