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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,164615-0,62Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,116468-0,55Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,164615-0,62
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,116468-0,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,025060-0,53
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,095193-0,53
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,180159-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,096212-1,55
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,030068-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,092199-1,66
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,016014-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF0,026602-1,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,252098-1,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,348894-1,19
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,059832-1,09
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029333-0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,015289-1,70
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,051318-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,028599-0,56
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,026737-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,088433-0,52
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,094431-0,52
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,086496-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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