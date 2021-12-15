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Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0118580,24Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0118580,24
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0477390,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0333270,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0224840,16
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0553830,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0142161,27
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0130450,72
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0124120,43
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0328250,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0924713,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1055272,88
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0538642,83
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0512982,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1582302,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0297082,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0617222,48
Türkiye Hay. ve Em. HEM Dinamik Değişken EYF0,0348571,94
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,1022971,92
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,1008111,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,1008741,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0701071,86
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0368601,77
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0533021,77
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0211241,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0909860,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0821680,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0332280,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0300150,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0785300,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0834430,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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