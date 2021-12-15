Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0118580,24Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011858
|0,24
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047739
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,033327
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,022484
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,055383
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,014216
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,013045
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012412
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,032825
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,092471
|3,21
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,105527
|2,88
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,053864
|2,83
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,051298
|2,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,158230
|2,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,029708
|2,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,061722
|2,48
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Dinamik Değişken EYF
|0,034857
|1,94
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,102297
|1,92
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,100811
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,100874
|1,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070107
|1,86
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036860
|1,77
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,053302
|1,77
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,021124
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,090986
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082168
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033228
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030015
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078530
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083443
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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