BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,180538-0,19BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,180538-0,19
Bnp Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,162454-0,07
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,173761-0,06
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,128586-0,02
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,072579-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,084022-0,30
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,100234-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,028223-0,76
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,058833-0,09
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014549-0,05
Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF0,026807-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,014836-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Deutsche Bank'tan dikkat çeken değerlendirme: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir

Deutsche Bank'tan dikkat çeken değerlendirme: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir

 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor

 Esnaflardan hükümete çağrı: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı

Esnaflardan hükümete çağrı: Yüzde 36,2 zamlanacak yeniden değerleme oranı bu yıl artırılmamalı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title