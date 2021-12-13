BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,180538-0,19BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,180538
|-0,19
|Bnp Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,162454
|-0,07
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,173761
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,128586
|-0,02
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,072579
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,084022
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,100234
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,028223
|-0,76
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,058833
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014549
|-0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,026807
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014836
|-0,73
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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