BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0904770,33Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1142580,30Türkiye Hay. ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0904770,33
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,1142580,30
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,0284500,29
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0934380,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0529930,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0993590,57
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0139710,55
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0129400,40
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0123420,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0295180,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0925041,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1492460,64
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0156310,62
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0868820,56
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2326770,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0478250,92
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0685340,63
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0240080,54
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0589020,51
Bnp Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF0,1069940,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0207371,39
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0502650,59
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0406220,38
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,0483510,33
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0420860,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0877870,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0844020,31
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0878570,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0773210,25
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0915520,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0299890,14
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0331990,14
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0273320,14
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0880280,13
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0367980,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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