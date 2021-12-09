En fazla kaybettiren BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014560-0,68
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,014867-0,42
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,027493-0,28
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,049546-0,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,086834-0,16
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,057951-0,11
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,044101-0,10
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,020606-0,07
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,090659-0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,127001-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title