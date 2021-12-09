En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,68 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014560
|-0,68
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014867
|-0,42
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,027493
|-0,28
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,049546
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,086834
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,057951
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,044101
|-0,10
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,020606
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,090659
|-0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,127001
|-0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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