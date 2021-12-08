BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,153489-0,62Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,158883-0,59AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,153489
|-0,62
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,158883
|-0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,089518
|-0,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,091993
|-0,22
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,120727
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014660
|-1,93
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,121818
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,058014
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,044147
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,057736
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,049674
|-0,65
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014929
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,086878
|-0,79
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,083509
|-0,72
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,076579
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,080190
|-0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,081949
|-0,60
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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