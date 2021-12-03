BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF0,087524-0,15Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF
|0,087524
|-0,15
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,082358
|-0,11
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,169061
|-0,10
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,241422
|-0,05
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,169155
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,030993
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,028340
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,322567
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,233517
|-0,94
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,056792
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,049239
|-0,19
|Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,026458
|-0,18
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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