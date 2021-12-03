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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF0,087524-0,15Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF0,087524-0,15
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,082358-0,11
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,169061-0,10
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,241422-0,05
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,169155-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,030993-0,11
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,028340-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,322567-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,233517-0,94
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,056792-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,049239-0,19
Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF0,026458-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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