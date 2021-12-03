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Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0879580,36Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0914060,26Türkiye Hay. ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0879580,36
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0914060,26
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0477620,22
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,0281120,19
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1247340,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0133561,68
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0125741,06
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0121260,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0957660,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2359121,59
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0797391,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2076171,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1241501,51
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0888361,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0425061,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0552961,31
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0915431,12
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1332920,98
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0415050,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0333371,37
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0481831,36
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0897971,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0625511,13
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0263790,89
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0854850,28
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0821150,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0752210,16
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0853340,13
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0787340,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0330720,05
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0788730,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0817610,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0876470,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0298580,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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