Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0879580,36Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0914060,26Türkiye Hay. ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,087958
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,091406
|0,26
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047762
|0,22
|Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF
|0,028112
|0,19
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,124734
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013356
|1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012574
|1,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012126
|0,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,095766
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,235912
|1,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,079739
|1,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,207617
|1,52
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,124150
|1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088836
|1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,042506
|1,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,055296
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,091543
|1,12
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,133292
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,041505
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033337
|1,37
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,048183
|1,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,089797
|1,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062551
|1,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,026379
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,085485
|0,28
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,082115
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,075221
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,085334
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,078734
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033072
|0,05
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,078873
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081761
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,087647
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029858
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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