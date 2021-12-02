Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 3,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,03 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: