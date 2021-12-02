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Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 3,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,03 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 3,24 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 3,03 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0954934,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0872893,24
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0145193,03
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1955022,92
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0806932,91
NN Hay. Em. Altın EYF0,0500372,91
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0889382,91
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0824522,91
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0833662,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2357322,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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