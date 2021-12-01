BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042938
|-0,33
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,047340
|-0,28
|Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,130661
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,086652
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,199522
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,040980
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,033223
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,036874
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029166
|-0,09
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,167627
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,060774
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023674
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,021416
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,026922
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021777
|-0,17
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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