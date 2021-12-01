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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,042938-0,33
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,047340-0,28
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,130661-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,086652-0,14
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,199522-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,040980-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,033223-0,20
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,036874-0,10
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029166-0,09
NN Hay. Em. Karma EYF0,167627-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,060774-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023674-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,021416-0,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,026922-0,17
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021777-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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