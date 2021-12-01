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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1471932,64Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0887942,48Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1471932,64
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0887942,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1529172,42
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1630182,32
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,1201222,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0129551,86
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0917861,31
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0123471,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0276650,78
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0119880,76
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0144501,52
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0433571,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0845500,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0871380,84
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0140920,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0559212,56
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0268701,89
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1170731,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2290921,56
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0482001,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0474021,81
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0142240,94
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0325770,66
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0193480,64
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0258650,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0799542,14
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0831462,10
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0731292,07
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0828292,04
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0764742,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0298330,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0330440,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0271910,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0366080,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0829500,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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