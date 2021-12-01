BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1471932,64Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0887942,48Anadolu Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,147193
|2,64
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,088794
|2,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,152917
|2,42
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,163018
|2,32
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,120122
|2,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012955
|1,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,091786
|1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012347
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,027665
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011988
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014450
|1,52
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,043357
|1,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,084550
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,087138
|0,84
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014092
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,055921
|2,56
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,026870
|1,89
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,117073
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,229092
|1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,048200
|1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,047402
|1,81
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014224
|0,94
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,032577
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,019348
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,025865
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,079954
|2,14
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,083146
|2,10
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,073129
|2,07
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,082829
|2,04
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,076474
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029833
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033044
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027191
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036608
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082950
|0,04
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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