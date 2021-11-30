BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,143414 4,51 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,022545 4,31 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,105219 4,30 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,230200 4,27 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,161244 4,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,090603 5,35 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,027450 3,19 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,030268 2,23 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012719 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011898 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,086772 6,83 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,014233 3,61 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014016 2,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,076645 2,46 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,042852 2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,311719 3,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,118353 3,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,225569 3,80 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,187059 3,66 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,115151 3,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,046558 4,20 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014091 3,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,060974 1,87 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,046446 1,85 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,032156 1,85 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,076880 4,39 NN Hay. Em. Altın EYF 0,047676 4,39 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,084740 4,39 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,079441 4,38 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,076543 4,38 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036592 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082691 0,06 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,078771 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027179 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078033 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi