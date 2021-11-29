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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047586-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,012656-1,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,086003-1,58
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,012186-1,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,011882-0,93
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,026601-0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,042394-2,96
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,129115-2,68
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,130155-2,66
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,074804-2,66
Türkiye Hay. ve Em. ZEM Hisse Senedi EYF0,034308-2,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,040606-3,06
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,026021-2,08
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,032908-1,96
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,036346-1,93
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,039357-1,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,031573-2,07
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,045603-2,04
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,085842-1,76
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,059856-1,67
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,044810-0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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