BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,136281 -5,00 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,211756 -4,93 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,063320 -4,91 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,146099 -4,91 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,154053 -4,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,087382 -4,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,026841 -2,54 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,029743 -1,82 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012886 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,082130 -4,31 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,042519 -1,62 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,013894 -1,10 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,087191 -0,72 Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF 0,132665 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,110706 -3,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,115094 -3,83 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,052765 -3,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,181749 -3,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,302126 -3,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013542 -4,81 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,044435 -4,31 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,039373 -1,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,034697 -1,21 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,018961 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,045135 -4,84 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,072773 -4,84 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,075211 -4,82 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,080220 -4,82 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,024398 -4,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 İslam Memiş tarih verdi: Gram altında 585-590 liraları bekliyorum Altının gram fiyatı 700 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi