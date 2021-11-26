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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,136281-5,00Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,211756-4,93Axa Hayat ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,136281-5,00
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,211756-4,93
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,063320-4,91
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,146099-4,91
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,154053-4,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,087382-4,49
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,026841-2,54
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,029743-1,82
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,012886-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,082130-4,31
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,042519-1,62
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,013894-1,10
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,087191-0,72
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,132665-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,110706-3,87
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,115094-3,83
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,052765-3,77
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,181749-3,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,302126-3,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,013542-4,81
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,044435-4,31
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,039373-1,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,034697-1,21
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,018961-0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,045135-4,84
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,072773-4,84
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,075211-4,82
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,080220-4,82
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,024398-4,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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