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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYFF", yüzde 0,47 ile "NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYFF", yüzde 0,47 ile "NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015302-0,60
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,078245-0,47
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,075992-0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,037159-0,43
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,027980-0,42
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,068780-0,37
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025666-0,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011769-0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,081803-0,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,032964-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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