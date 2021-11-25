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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0226864,30Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0226864,30
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2227374,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0665934,18
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1951004,13
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1192814,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0129003,76
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0914883,47
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0275412,68
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0123062,64
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0119622,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0858333,65
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0135573,52
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0432172,17
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0878192,03
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0140491,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0548323,13
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1151673,11
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3126992,93
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1196792,90
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1884282,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0464383,28
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0256901,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0873151,64
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0321371,63
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0464081,62
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0807452,37
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0764722,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0474322,29
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0842812,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0790232,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0271290,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0329600,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0778740,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0751770,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0815070,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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