BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0226864,30Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,022686
|4,30
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,222737
|4,21
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,066593
|4,18
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,195100
|4,13
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,119281
|4,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012900
|3,76
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,091488
|3,47
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,027541
|2,68
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012306
|2,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011962
|2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,085833
|3,65
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013557
|3,52
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,043217
|2,17
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,087819
|2,03
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,014049
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,054832
|3,13
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,115167
|3,11
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,312699
|2,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,119679
|2,90
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,188428
|2,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,046438
|3,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,025690
|1,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,087315
|1,64
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032137
|1,63
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,046408
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,080745
|2,37
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,076472
|2,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,047432
|2,29
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,084281
|2,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,079023
|2,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027129
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032960
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077874
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,075177
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081507
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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