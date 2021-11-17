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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,38 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,38 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,081301-2,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,056192-1,87
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,069908-1,67
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,041002-1,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,080257-1,60
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,039546-1,58
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,070125-1,28
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,170729-1,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,102879-1,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,077627-0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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