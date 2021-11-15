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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,131648-0,30
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,063849-0,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,018316-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,180679-0,25
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,134214-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,076335-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011461-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027236-0,55
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016415-0,40
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,041208-0,19
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,030268-0,12
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,095725-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,037666-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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