Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,131648 -0,30 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,063849 -0,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,018316 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,180679 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,134214 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,076335 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011461 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,027236 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016415 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,041208 -0,19 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,030268 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,095725 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,037666 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) #Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi